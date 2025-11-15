Mash: Гуфа оштрафовали за неуплату штрафа из-за проезда по выделенной полосе

Рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, оштрафовали на девять тысяч рублей за неуплату штрафа. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Речь идет о штрафе за проезд по выделенной полосе. По информации канала, Гуфу несколько лет назад запретили управлять автомобилем.

В момент правонарушения, которое произошло в мае 2025 года, за рулем авто находился личный водитель рэпера, а сам он сидел на заднем сиденье. После того как срок, отведенный на уплату штрафа истек, суд признал Долматова виновным в уклонении от наказания. Несмотря на то что ему прислали повестку, в суд он не явился.

Между тем директор Гуфа Ольга призналась, что они часто не соблюдают ПДД, когда опаздывают, однако уплачивают штрафы вовремя.

Ранее сообщалось, что Гуфом заинтересовалась налоговая из-за долга в 17 тысяч рублей. Известно, что задолженность связана с его компанией «Дома», которая занимается организацией отдыха и развлечений.