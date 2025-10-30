Гуфом заинтересовалась налоговая

«Звездач»: Налоговая ищет рэпера Гуфа из-за 17 тысяч рублей

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, вызвал интерес Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, налоговая ищет артиста из-за долга размером 17 тысяч рублей по его компании ООО «Дома», занимающейся организацией отдыха и развлечений. «Пока счета фирмы не заблокированы, но все возможно», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский певец Леонид Агутин и исполнитель Игорь Николаев погасили более полутора миллиона рублей долга перед ФНС.

