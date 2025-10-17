Культура
11:35, 17 октября 2025

Агутин и Николаев погасили более полутора миллиона рублей долга перед налоговой

«Звездач»: Леонид Агутин погасил долг в 1,5 миллиона рублей перед налоговой
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Российский певец Леонид Агутин и исполнитель Игорь Николаев погасили долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что артисты закрыли свои долги по налогам по ИП. Агутин отдал сумму в 1,5 миллиона рублей, а Николаев — 256 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Сергей Жигунов задолжал ФНС более 290 тысяч рублей.

До этого стало известно, что рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимами Баста и Ноггано, задолжал налоговой более 400 тысяч рублей.

