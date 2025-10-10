Еще у одного российского актера нашли долг перед налоговой

Актер Сергей Жигунов задолжал налоговой более 290 тысяч рублей

Заслуженный артист России Сергей Жигунов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 290 тысяч рублей. Об этом пишет Postnews.

По данным источника, причиной стали непогашенные выплаты по его ИП. Согласно документам, область его деятельности — исполнительские искусства. Отмечается, что в отношении Жигунова не возбуждено исполнительное производство, однако в случае неуплаты возможна блокировка его счетов.

Ранее сообщалось, что у народного артиста России Михаила Пореченкова обнаружили долг перед ФНС. По данным Postnews, актер задолжал налоговой 622 тысячи рублей, долг связан с непогашенными выплатами по ИП.