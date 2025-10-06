Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:18, 6 октября 2025Культура

Известный актер задолжал налоговой сотни тысяч рублей

Актер Михаил Пореченков задолжал ФНС более 600 тысяч рублей
Ольга Коровина

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

У народного артиста России Михаила Пореченкова обнаружили долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал Postnews.

По данным источника, актер задолжал налоговой 622 тысячи рублей. Утверждается, что долг связан с непогашенными выплатами по ИП Пореченкова. Согласно документам, область его деятельности — производство кино- и видеофильмов, а также телепрограмм.

Ранее долг перед налоговой обнаружили еще у нескольких российских артистов. Актер и звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый задолжал ФНС 340 258 рублей, певец Леонид Агутинболее 1,5 миллиона рублей, советский и российский исполнитель Игорь Николаевболее 256 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    В России отреагировали на подготовку «спецтрибунала» против страны

    Сменившая гражданство Касаткина досрочно завершила сезон из-за выгорания

    Стало известно о смерти многодетного россиянина после двух отказов скорой в госпитализации

    Под Москвой ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил благодаря одному обстоятельству

    Макрона призвали уйти и начали обратный отсчет

    Силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник

    Арестович заявил о компромате на Зеленского

    Известный актер задолжал налоговой сотни тысяч рублей

    Велосипедисты нашли в горах женщину в нижнем белье и с окровавленными ногами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости