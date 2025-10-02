У еще одной российской звезды нашли долг перед налоговой

«Звездач»: Актер Никита Кологривый задолжал ФНС 340 тысяч рублей

У еще одного российского артиста нашли долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Так, выяснилось, что актер и звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый должен ФНС 340 258 рублей. По данным источника, причиной стали непогашенные выплаты по его ИП.

Ранее долг перед налоговой обнаружили еще у нескольких российских звезд — певец Леонид Агутин задолжал ФНС более 1,5 миллиона рублей, советский и российский исполнитель Игорь Николаев — более 256 тысяч рублей, а певец Николай Басков — более миллиона рублей.

До этого стало известно, что Никита Кологривый зарабатывает от 250 тысяч рублей за один съемочный день.