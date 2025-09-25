Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:51, 25 сентября 2025Культура

Раскрыт гонорар Кологривого за съемочный день

KP.RU: Никита Кологривый зарабатывает от 250 тысяч рублей за съемочный день
Ольга Коровина

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый зарабатывает от 250 тысяч рублей за один съемочный день. Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что гонорары актера выросли из-за его популярности среди режиссеров и продюсеров. По словам собеседника издания, стоимость участия Кологривого в фильме или сериале зависит от самого проекта и «субъективных факторов».

Никита Кологривый наиболее известен по ролям в проектах «По щучьему велению», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Подольские курсанты» и «Август». Он также сыграет рок-музыканта Юрия Клинских, более известного как Юра Хой, в грядущем байопике «Сектор Газа».

Ранее стало известно, что Кологривый попал под камнепад во время съемок. Сообщалось, что оползень начался, когда автомобиль с артистом ехал по горному серпантину. Грунт с камнями пошел на дорогу. Актер вышел расчистить проезд, когда один из камней попал в него.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обратился с угрозой к Кремлю

    Суд приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы

    Володин отреагировал на ужесточение закона об иноагентах и вспомнил СССР

    Названы преимущества антидроновых лазеров

    Участнику банды милиционеров вынесли приговор за расправу над 11 россиянами

    Инвесторы начали массово советоваться с ИИ по поводу вложения денег

    Медведев дважды в посте из трех предложений оскорбил Зеленского

    Снявшего секс в пикапе на видео российского треш-блогера задержали в Таиланде

    Владелец конюшни сел на 12 лет за раздетую девочку в российском регионе

    Россиян призвали смириться с обмелением одной из крупнейших рек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости