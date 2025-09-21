Культура
11:23, 21 сентября 2025Культура

Известный российский актер попал под камнепад

В Дагестане на съемках актер Кологривый попал под камнепад
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Дагестане известный российский актер Никита Кологривый попал под камнепад во время съемок. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «112».

На видео показано, как актер расчищал завал на дороге и в этот момент один из камней попал ему в ногу.

По данным канала, оползень начался, когда автомобиль с Кологривым ехал по горному серпантину. Грунт с камнями пошел на дорогу. Актер вышел расчистить проезд, когда один из камней попал в него. Отмечается, что Кологривый избежал серьезных травм.

Ранее сообщалось, что звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый и Лев Зулькарнаев снялись в новом сезоне «Метода».

