Известный российский актер попал под камнепад

В Дагестане на съемках актер Кологривый попал под камнепад

В Дагестане известный российский актер Никита Кологривый попал под камнепад во время съемок. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «112».

На видео показано, как актер расчищал завал на дороге и в этот момент один из камней попал ему в ногу.

По данным канала, оползень начался, когда автомобиль с Кологривым ехал по горному серпантину. Грунт с камнями пошел на дорогу. Актер вышел расчистить проезд, когда один из камней попал в него. Отмечается, что Кологривый избежал серьезных травм.

