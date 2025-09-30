Басков задолжал налоговой более миллиона рублей

«Звездач»: Певец Николай Басков задолжал ФНС более 1,2 миллиона рублей

Певец Николай Басков задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) России более миллиона рублей. Об этом пишет «Звездач» в Telegram-канале.

По данным источника, исполнитель должен ФНС 1 253 451 рубль. Причиной стали непогашенные выплаты по ИП артиста.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Кадетство» актер Кирилл Емельянов, долг по выплатам на двоих сыновей которого составляет 502 тысячи рублей, может быть привлечен к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

До этого Николай Басков рассказал, что он и его семья подверглись травле после поддержки проведения специальной военной операции на Украине.