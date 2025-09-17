Культура
14:42, 17 сентября 2025Культура

Басков рассказал о травле его матери из-за поддержки СВО

Басков заявил, что после поддержки СВО его матери начали угрожать
Наталья Анисеева1

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

После поддержки проведения специальной военной операции (СВО) на Украине певец Николай Басков и его семья подверглись травле. В частности, матери артиста начали угрожать, сообщает «Пятый канал».

«Я был одним из первых артистов которые поддержали СВО. Я столкнулся с огромным количеством угроз, третировали мою мать, угрожали. Около 280 тысяч проклятий и всего остального», — поделился певец.

По его словам, после начала СВО украинские коллеги по сцене начали массово сливать в сеть личные номера российских артистов и директоров.

Басков вспомнил, что хейтеры не прекращали своих угроз в течение всего 2022 года, однако произошедшие события, по мнению артиста, сделали его лишь сильнее. Он подчеркнул, что певцы и другие люди культуры на самом деле являются «бойцами невидимого фронта», которые в сложные времена продолжают давать концерты в зонах боевых действий, а также активно спонсируют гуманитарную деятельность.

Ранее Николай Басков выступил в защиту наставнической деятельности Ларисы Долиной. По его словам, жесткие методы певицы дают свои плоды.

