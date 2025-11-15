Медведчук: Украинские энергетические источники исчерпаны

Бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что украинские энергетические источники исчерпаны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это влечет катастрофические последствия для страны. Он подчеркнул, что это относится не только к электроэнергии, но и к газу, поскольку Украина не запаслась им. Депутат добавил, что власти страны отказались от российского газа, который приобретали напрямую многие годы, и теперь получает его же, но через Турцию, а также, частично, через Европу.

Ранее, в октябре, Медведчук заявил, что президента Украины Владимира Зеленского сметут с политической карты, если Киеву перестанут поставлять оружие и деньги. По его мнению, именно с этим связаны просьбы украинского лидера к президенту США передать Украине ракеты Tomahawk.