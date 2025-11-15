На Украине анонсировали переговоры об обмене пленными к Рождеству

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, глава переговорной делегации в Стамбуле Рустем Умеров анонсировал переговоры об обмене пленными к Рождеству и новогодним праздникам.
По его словам, речь идет о возвращении 1200 украинских военнопленных, поскольку «стороны согласились активировать стамбульские договоренности».
Чиновник отметил, что провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах о возобновлении процесса обменов.
«В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты», — уточнил Умеров.
Российская сторона в последние дни не подтверждала какие-либо переговоры или договоренности с Киевом.
11 ноября Умеров прилетел в Стамбул для разблокировки процесса обмена пленными между Москвой и Киевом. Он сообщил, что проведет в Турции и на Ближнем Востоке несколько дней.