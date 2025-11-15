Бывший СССР
На Украине анонсировали переговоры об обмене пленными к Рождеству

Умеров анонсировал переговоры об обмене пленными к Рождеству
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Globallookpress.com

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, глава переговорной делегации в Стамбуле Рустем Умеров анонсировал переговоры об обмене пленными к Рождеству и новогодним праздникам.

По его словам, речь идет о возвращении 1200 украинских военнопленных, поскольку «стороны согласились активировать стамбульские договоренности».

Чиновник отметил, что провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах о возобновлении процесса обменов.

«В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты», — уточнил Умеров.

Российская сторона в последние дни не подтверждала какие-либо переговоры или договоренности с Киевом.

11 ноября Умеров прилетел в Стамбул для разблокировки процесса обмена пленными между Москвой и Киевом. Он сообщил, что проведет в Турции и на Ближнем Востоке несколько дней.

    Все новости