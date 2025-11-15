Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:27, 15 ноября 2025Мир

На Западе объяснили предстоящую поездку Зеленского российскими ударами

Меркурис: Российские удары вынудили Зеленского поехать в Грецию за Patriot
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Российские удары вынудили президента Украины Владимира Зеленского поехать в Грецию за ракетами для систем ПВО Patriot. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Эта недавняя российская атака, вполне вероятно, существенно истощила украинские запасы ракет для Patriot. (...) Зеленскому нужно больше ракет (...), и ради них он отправился в Грецию», — считает эксперт.

Меркурис назвал просьбы Зеленского бессмысленными, сравнив поставки Украине новых систем ПВО и ракет к ним с попытками надуть дырявый шар.

Ранее сообщалось, что Зеленский экстренно отправится в Грецию, чтобы попросить у премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса ракеты для систем Patriot. Кроме того, в ходе визита украинский лидер надеется договориться о поставках истребителей Mirage 2000-5Mk2.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Пермского края рассказал о выплатах семьям погибших в ДТП

    В России объяснили слова Каллас о выгодной сделке по Украине

    В Москве дерево под тяжестью снега рухнуло на машины

    Четырехкратный олимпийский чемпион поддержал возвращение пива на стадионы

    Телеведущий узнал о раке благодаря письму зрительницы

    Россиянина затолкали в машину ради шутки

    На Западе объяснили предстоящую поездку Зеленского российскими ударами

    Водителя перехваченного около российской колонии грузовика с оружием арестовали

    Мигрант обокрал российского студента и проводил его до дома

    На театр Кадышевой подали в суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости