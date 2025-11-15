На Западе объяснили предстоящую поездку Зеленского российскими ударами

Меркурис: Российские удары вынудили Зеленского поехать в Грецию за Patriot

Российские удары вынудили президента Украины Владимира Зеленского поехать в Грецию за ракетами для систем ПВО Patriot. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Эта недавняя российская атака, вполне вероятно, существенно истощила украинские запасы ракет для Patriot. (...) Зеленскому нужно больше ракет (...), и ради них он отправился в Грецию», — считает эксперт.

Меркурис назвал просьбы Зеленского бессмысленными, сравнив поставки Украине новых систем ПВО и ракет к ним с попытками надуть дырявый шар.

Ранее сообщалось, что Зеленский экстренно отправится в Грецию, чтобы попросить у премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса ракеты для систем Patriot. Кроме того, в ходе визита украинский лидер надеется договориться о поставках истребителей Mirage 2000-5Mk2.