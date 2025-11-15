Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:32, 15 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Назван самый вредный кофейный напиток

Диетолог Бинатова: Кофе на растительном молоке содержит много скрытого сахара
Наталья Обрядина1

Фото: PongMoji / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог и диетолог «СМ-Клиника» Эльвина Бинатова посоветовала по возможности воздержаться от употребления кофе на растительном молоке. Почему она считает этот кофейный напиток одним из самых вредных, врач объяснила в разговоре с «Лентой.ру».

«Если говорить о растительном молоке, самое главное, на что следует обратить внимание, — это его состав. В большинстве случаев в нем много скрытого добавленного сахара, загустителей и химических добавок. Одна из них — каррагинан, который вызывает воспаление желудочно-кишечного тракта», — предупредила врач.

Также, по ее словам, растительное молоко содержит значительно меньшее количество белка, чем коровье. По этой причине, чтоб пенка на кофе держалась дольше, в него добавляют загустители и стабилизаторы, которые также не слишком полезны для здоровья.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Бинатова подчеркнула, что сказать, что миндальное, рисовое или соевое молоко полезнее и лучше коровьего, нельзя. В связи с этим она рекомендовала только людям с диагностированной непереносимостью лактозы выбирать растительное молоко вместо коровьего.

Ранее невролог Диана Хоконова предупредила россиян о неожиданном последствии любви к мороженому и кофе. По ее словам, эти продукты могут спровоцировать приступ головной боли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Предсказаны возможные точки новых войн в 2026 году

    Военкор оценил значение взятого Россией населенного пункта

    В Иране подтвердили задержание нефтяного танкера в Персидском заливе

    В ДНР священник и прихожане погибли при атаке дронов

    Назван самый вредный кофейный напиток

    На Украине заявили о почти сравнявшемся числе ушедших в самоволку с воюющими бойцами

    В Словакии заявили о важности встречи с Медведевым

    Тренер сборной России по футболу раскрыл отношение к игрокам в Европе

    В США допустили бегство Зеленского с Украины

    Разведка США обвинила владельца AliExpress в работе на армию Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости