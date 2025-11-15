Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:29, 15 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы ведущие к инфаркту и инсульту продукты

Врач Яковлева: Злоупотребление полуфабрикатами повышает риск инфаркта и инсульта
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: montypeter / Freepik

Злоупотребление полуфабрикатами, сосисками, соусами потенциально может повышать риск возникновения инфарктов и инсультов из-за высокого содержания соли в этих продуктах, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» гастроэнтеролог «ГорКлиники» Ирина Яковлева.

«Чем больше соли, тем выше риск гипертонии, а это прямой путь к инфаркту и инсульту, — объяснила врач. — Большая часть соли приходит не из солонки, а из колбас, сосисок, сыров, соусов, фастфуда, полуфабрикатов. Поэтому следует меньше есть промышленно обработанных продуктов и чаще готовить дома».

Сахар, по словам Яковлевой, может быть не менее опасен — избыток сладостей и сладких напитков ведет к набору веса, повышению триглицеридов, риску развития диабета — все это бьет по сердцу.

«Газировки, энергетики, сладкие йогурты, пакетированные соки, печенье, конфеты — это не яд, но то, что стоит оставить в "редко и немного", а не в ежедневных привычках, — уточнила гастроэнтеролог. — Если же говорить про упаковку и состав уже готовых продуктов, то чем короче и понятнее список ингредиентов, тем лучше. Продукт, состав которого включает более 20 пунктов, априори не может быть полезным».

Ранее диетолог Эльвира Белева предупредила, что некоторые продукты приводят к отекам. Людям с такой проблемой она порекомендовала отказаться от соленых огурцов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Предсказаны возможные точки новых войн в 2026 году

    Назван самый вредный кофейный напиток

    На Украине заявили о почти сравнявшемся числе ушедших в самоволку с воюющими бойцами

    В Словакии заявили о важности встречи с Медведевым

    Тренер сборной России по футболу раскрыл отношение к игрокам в Европе

    В США допустили бегство Зеленского с Украины

    Разведка США обвинила владельца AliExpress в работе на армию Китая

    Захарова высмеяла теорию молдавского депутата о Пушкине и геях

    Белоруссия обратилась с призывом к соседям в Европе

    Роспотребнадзор прокомментировал вспышку опасного вируса в Эфиопии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости