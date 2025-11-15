Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:52, 15 ноября 2025Мир

Немецкий депутат приехал в Россию вопреки спорам с коллегами

Немецкий евродепутат Котре приехал в Россию, несмотря на споры с однопартийцами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Niklas Graeber / dpa / Globallookpress.com

Депутат Европарламента (ЕП) Штеффен Котре от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приехал в Россию, несмотря на споры с однопартийцами и коллегами из других партий. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время в Сочи проходит второй международный форум «БРИКС — Европа». По данным агентства, немецкий евродепутат стал одним из наиболее обсуждаемых участников, так как планы АдГ по отправке делегации на форум в России вызвали бурную критику со стороны других партий. Кроме того, против поездки в Россию выступали и некоторые однопартийцы Котре.

Помимо немецкого депутата ЕП, на форум в Сочи прибыли представители Словакии, Люксембурга, Румынии, Болгарии и Венгрии. Участники дискуссий обсуждают будущее диалога между БРИКС и европейскими силами в условиях многополярного мира.

Ранее внутри АдГ разгорелись споры по вопросу поездки ее депутатов в Россию. В частности, сопредседатель фракции АдГ Алис Вайдель не увидела смысла в подобном визите, в то время как ее коллега Тино Хрупалла выступил за диалог с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас заявила о ведущейся в ЕС работе над 20-м пакетом антироссийских санкций

    Стало известно о погоде зимой

    Разъяренный незнакомец ворвался в квартиру пожилой россиянки и жестоко избил ее

    Более 700 пассажиров застряли в российском аэропорту

    Немецкий депутат приехал в Россию вопреки спорам с коллегами

    Стало известно о возможном уходе Тима Кука с поста главы Apple

    Мужчина решил впечатлить родителей девушки похудением и не пережил этого

    Минобороны сообщило об ударе по аэродрому ВСУ

    ВС России отбили две контратаки ВСУ в целях попытки прорвать окружение в Купянске

    На Западе назвали мерзостью слова Каллас о поддержке Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости