12 ноября 2025

В немецкой партии разгорелись споры из-за России

Bild: Внутри АдГ разгорелись споры по вопросу поездки депутатов в Россию
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Внутри партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) разгорелись споры по вопросу поездки ее депутатов в Россию. Об этом пишет Bild.

Дело в том, что сопредседатели фракции АдГ Алис Вайдель и Тино Хрупалла по-разному относятся к запланированной поездке представителей их партии в Сочи на форум «БРИКС — Европа».

«Я просто не понимаю, в чем смысл этого, если выражаться предельно ясно», — сказала Вайдель.

Ее коллега Хрупалла придерживается противоположного мнения. В одном из ток-шоу он заявил, что немецкие политики должны поддерживать диалог с Россией.

Ранее стало известно, что партийная делегация «Альтернативы для Германии» прибудет с визитом в Россию 13 ноября. Поездка направлена на поддержание двустороннего диалога между странами.

