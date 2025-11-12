В немецкой партии разгорелись споры из-за России

Bild: Внутри АдГ разгорелись споры по вопросу поездки депутатов в Россию

Внутри партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) разгорелись споры по вопросу поездки ее депутатов в Россию. Об этом пишет Bild.

Дело в том, что сопредседатели фракции АдГ Алис Вайдель и Тино Хрупалла по-разному относятся к запланированной поездке представителей их партии в Сочи на форум «БРИКС — Европа».

«Я просто не понимаю, в чем смысл этого, если выражаться предельно ясно», — сказала Вайдель.

Ее коллега Хрупалла придерживается противоположного мнения. В одном из ток-шоу он заявил, что немецкие политики должны поддерживать диалог с Россией.

Ранее стало известно, что партийная делегация «Альтернативы для Германии» прибудет с визитом в Россию 13 ноября. Поездка направлена на поддержание двустороннего диалога между странами.