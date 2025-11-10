Делегация «Альтернативы для Германии» приедет в Россию с 13 по 16 ноября

Партийная делегация «Альтернативы для Германии» (АдГ) прибудет с визитом в Россию с 13 по 16 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата бундестага Райнера Ротфусса.

По данным агентства, поездка направлена на поддержание двустороннего диалога. «Да, визит пройдет с 13 по 16 ноября», — подтвердил депутат АдГ.

Ранее депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ханс Нойхофф заявил о том, что приедет на форум «БРИКС — Европа» в Сочи и выступит с докладом, несмотря на критику представителей блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Политик также добавил, что на конгрессе ожидаются участники из всего спектра стран БРИКС.

А политики из блока ХДС/ХСС, которые считают, что Германия не должна участвовать в мероприятии, по словам Нойхоффа, ничего не понимают в геополитике.