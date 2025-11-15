Россиянам посоветовали самые доступные направления для путешествий на Новый год

Самым доступным направлением для путешествия на новогодние праздники является Китай. Для курортного отдыха за границей подойдут Египет, Вьетнам и Турция. Об этом «Ленте.ру» рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр.
«На сегодняшний момент, если мы говорим не про курортные зоны, а про материковую часть Юго-Восточной Азии, самый дешевый и доступный — это Китай. Благодаря тому, что у нас огромные возможности по авиаперелетам», — сказала Котляр.
За границей наиболее выгодные направления для путешествия на новогодние праздники — Египет, Вьетнам и остров в Китае Хайнань, отметила эксперт. Кроме того, можно рассмотреть для отдыха в зимний период Турцию и Шри-Ланку. Некурортные направления — Армения, Грузия, Азербайджан и Узбекистан.
В России дешевые перелеты в Мурманск, Калининград, а для автопутешествий доступна Карелия и для жителей Сибири — Алтай и Байкал, добавила Котляр. Также хорошим вариантом может стать путешествие по Золотому кольцу России — Ярославль, Тула, Великий Устюг и Суздаль.
Краснодарский край — топовое направление. Наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Ленинградской область. Москва и Санкт-Петербург занимают порядка 20-30 процентов всех бронирований в недорогом сегменте, если мы говорим про городские путешествия. Мы видим тренд, что по России растет не курортная зона, а именно городские путешествия, особенно зимой
Ранее эксперты сервиса для путешествий OneTwoTrip назвали россиянам страны для недорогого отдыха до конца 2025 года. Выгоднее всего улететь на отдых можно в Белоруссию, Армению, Турцию и Грузию. Так, перелет в Минск обойдется туристу в среднем в 10 тысяч рублей, а номер в трехзвездочном отеле будет стоить 4,6 тысячи рублей за сутки. Полет в армянский город Гюмри обойдется в 10,4 тысячи рублей, в Ереван — 11,3 тысячи. При этом стоимость гостиниц в обоих городах начинается от 1,7 тысячи рублей за ночь.