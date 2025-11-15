Путешествия
13:09, 15 ноября 2025ПутешествияЭксклюзив

Россиянам посоветовали самые доступные направления для путешествий на Новый год

Варвара Кошечкина
Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Самым доступным направлением для путешествия на новогодние праздники является Китай. Для курортного отдыха за границей подойдут Египет, Вьетнам и Турция. Об этом «Ленте.ру» рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр.

«На сегодняшний момент, если мы говорим не про курортные зоны, а про материковую часть Юго-Восточной Азии, самый дешевый и доступный — это Китай. Благодаря тому, что у нас огромные возможности по авиаперелетам», — сказала Котляр.

За границей наиболее выгодные направления для путешествия на новогодние праздники — Египет, Вьетнам и остров в Китае Хайнань, отметила эксперт. Кроме того, можно рассмотреть для отдыха в зимний период Турцию и Шри-Ланку. Некурортные направления — Армения, Грузия, Азербайджан и Узбекистан.

В России дешевые перелеты в Мурманск, Калининград, а для автопутешествий доступна Карелия и для жителей Сибири — Алтай и Байкал, добавила Котляр. Также хорошим вариантом может стать путешествие по Золотому кольцу России — Ярославль, Тула, Великий Устюг и Суздаль.

Краснодарский край — топовое направление. Наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Ленинградской область. Москва и Санкт-Петербург занимают порядка 20-30 процентов всех бронирований в недорогом сегменте, если мы говорим про городские путешествия. Мы видим тренд, что по России растет не курортная зона, а именно городские путешествия, особенно зимой

Майя Котлярэксперт по туризму
Ранее эксперты сервиса для путешествий OneTwoTrip назвали россиянам страны для недорогого отдыха до конца 2025 года. Выгоднее всего улететь на отдых можно в Белоруссию, Армению, Турцию и Грузию. Так, перелет в Минск обойдется туристу в среднем в 10 тысяч рублей, а номер в трехзвездочном отеле будет стоить 4,6 тысячи рублей за сутки. Полет в армянский город Гюмри обойдется в 10,4 тысячи рублей, в Ереван — 11,3 тысячи. При этом стоимость гостиниц в обоих городах начинается от 1,7 тысячи рублей за ночь.

