01:29, 15 ноября 2025Мир

США одобрили продажу Германии ракет на 3,5 миллиарда долларов

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Государственный департамент США одобрил продажу ФРГ ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC. Об этом сообщает РИА Новости.

В Пентагоне добавили, что США также одобрили продажу оборудования к ракетам. Общая сумма сделки составила 3,5 миллиарда долларов.

Известно, что всего Германия захотела приобрести 173 ракеты Standard Missile 6 Block I и до 577 Standard Missile 2 Block IIIC.

Ранее Госдеп США одобрил продажу Украине оружия почти на миллиард долларов. Киев планирует закупить более трех тысяч управляемых ракет повышенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition) и сопутствующее оборудование.

