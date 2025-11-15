Пентагон: США одобрили продажу Германии ракет на 3,5 миллиарда долларов

Государственный департамент США одобрил продажу ФРГ ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC. Об этом сообщает РИА Новости.

В Пентагоне добавили, что США также одобрили продажу оборудования к ракетам. Общая сумма сделки составила 3,5 миллиарда долларов.

Известно, что всего Германия захотела приобрести 173 ракеты Standard Missile 6 Block I и до 577 Standard Missile 2 Block IIIC.

Ранее Госдеп США одобрил продажу Украине оружия почти на миллиард долларов. Киев планирует закупить более трех тысяч управляемых ракет повышенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition) и сопутствующее оборудование.