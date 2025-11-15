Бывший СССР
Стало известно о попытках Киева успокоить Запад после коррупционного скандала

Фото: Yves Herman / Reuters

Высокопоставленные украинские чиновники пытаются успокоить Запад после коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет газета Politico.

Издание отмечает, что украинские власти быстро объявили о громких отставках в правительстве и перестановках в государственных энергетических компаниях, как только скандал начал разрастаться. Тем самым Киев стремился показать своим союзникам, что руководство страны способно эффективно навести порядок в своих рядах.

«Мы должны действовать быстро и решительно. (...) Задача правительства — показать украинскому обществу и партнерам, что мы ни при каких обстоятельствах не будем терпеть коррупцию и будем быстро реагировать на любые ее факты», — заявила изданию премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Кроме него, в расследовании фигурируют бывший глава Минэнерго Украины, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Последняя вскоре написала заявление об отставке.

