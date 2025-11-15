Экономика
У известного российского режиссера нашли долг за капремонт

Фонд капремонта столицы призвал взыскать с Юлия Гусмана долг 4122 рубля
У режиссера и телеведущего Юлия Гусмана нашли долг за капитальный ремонт дома. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Мировому судье судебного участка №271 района Лефортово города Москвы поступило заявление о вынесении судебного приказа в отношении Юлия Гусмана», — сказано в сообщении. Из него также следует, что долг режиссера перед столичным фондом капремонта составляет 4122 рубля. Между тем подробности об объекте недвижимости, по которому образовалась задолженность, в публикации не уточняются.

Накануне стало известно, что суд взыскал с журналистки Ксении Собчак долг по ЖКУ по четвертому иску фонда капремонта Москвы. Сумма задолженности селебрити при этом источником названа не была.

