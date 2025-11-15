Умер глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун

Умер глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Тасун

Глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун умер в возрасте 76 лет. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Там уточнили, что Тасун был членом Совета Клуба ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации (Клуб «Опыт») и Заслуженным работником транспорта России.

Известно, что прощание состоится 17 ноября в 12:00 в Москве.

Владимир Тасун родился в 1949 году в Новосибирске. Окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации, а также Сибирскую академию государственной службы. В 2014 году был избран на пост президента АЭВТ. До этого работал директором департамента государственной политики в области гражданской авиации федерального Министерства транспорта.