Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:57, 15 ноября 2025Мир

В европейской стране взлетели цены на продукты из-за антироссийских санкций

IFQ: В Италии на 25 % выросли цены на продукты из-за антироссийских санкций
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jin Mamengni / XinHua / Globallookpress.com

В Италии стоимость продуктов выросла на 25 процентов с начала введения антироссийских санкций. Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano (IFQ).

По данным издания, за последние четыре года цены на продукты в Италии росли быстрее инфляции. Местные журналисты считают, что это связано с введением антироссийских санкций. С октября 2021 года по октябрь 2025 года цены выросли на 24,9 процента, а зарплаты остались на уровне 2021 года.

В среднем итальянцы тратят на продукты 16,6 процента от заработка.

Ранее стало известно, что с октября по ноябрь 2025-го красная икра в России подорожала на треть (плюс 33 процента). Цена 200-граммовой баночки составляет уже порядка трех тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Задействованы серьезные люди». В Киеве на митинг против Зеленского пришли меньше 100 человек

    Трамп обвинил бывшую соратницу в предательстве

    Жители российского региона пожаловались на блокировку сим-карт

    Россиянка описала поездку в Армению фразой «шутки про лаваш — не шутки»

    Психолог высказалась о допустимости поцелуев детей в губы

    В Москве прошел митинг против Пашиняна

    Стрелков передумал подавать на УДО

    В Болгарии убрали сведения о России из учебников географии

    Создательница «Телепузиков» осудила современные передачи для детей

    В Госдуме поддержали смягчение налогов для букмекеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости