IFQ: В Италии на 25 % выросли цены на продукты из-за антироссийских санкций

В Италии стоимость продуктов выросла на 25 процентов с начала введения антироссийских санкций. Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano (IFQ).

По данным издания, за последние четыре года цены на продукты в Италии росли быстрее инфляции. Местные журналисты считают, что это связано с введением антироссийских санкций. С октября 2021 года по октябрь 2025 года цены выросли на 24,9 процента, а зарплаты остались на уровне 2021 года.

В среднем итальянцы тратят на продукты 16,6 процента от заработка.

Ранее стало известно, что с октября по ноябрь 2025-го красная икра в России подорожала на треть (плюс 33 процента). Цена 200-граммовой баночки составляет уже порядка трех тысяч рублей.