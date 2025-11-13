В России подорожала красная икра

«Контур.Маркет»: Красная икра в России подорожала на треть

С октября по ноябрь 2025-го красная икра в России подорожала на треть (плюс 33 процента). Об этом со ссылкой на данные «Контур.Маркета» сообщает газета «Известия».

Стоимость деликатеса выросла несмотря на хорошую путину. Цены на 200-граммовую баночку составляют уже порядка трех тысяч рублей. При этом, отмечают эксперты и представители рынка, на фоне ажиотажа перед Новым годом продукт может подорожать еще сильнее.

Причинами роста цен стали общая инфляция, рост издержек, которые свели на нет положительный эффект от хорошего улова. При этом спрос на натуральную красную икру вырос всего на три процента, тогда как продажи имитированной лососевой увеличились сразу на восемнадцать.

«Спрос на ненатуральную продиктован демократичной ценой, покупатели могут себе позволить приобретать ее чаще, чем деликатесную, тем более что продается она повсеместно, в том числе в магазинах эконом-класса. К тому же, продукт отличается низкой калорийностью, не содержит холестерина и считается гипоаллергенным», — отмечают аналитики.

Спрос на имитированную икру растет также благодаря снижению цен — за год они опустились на шесть процентов. Черная икра при этом стала дешевле на 15 процентов, до 12,6 тысячи рублей за 200 граммов.

«Черная, традиционный деликатес, стоит достаточно дорого и доступен далеко на каждому покупателю, поэтому в течение года сохраняется относительная стабильность стоимости и спроса, без заметных скачков. Икра лососевых рыб — более массовый продукт, на рост ее цены влияет ажиотажный спрос перед праздниками», — заявили в «Контур.Маркет».

Как ранее предупреждала доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко, к Новому году красная рыба и икра в России вырастут в цене на пять-семь процентов. Стоимость данных продуктов увеличится в среднем до 1,4 и 9,9 тысячи рублей соответственно. Однако доцент уточнила, что темпы роста цен на икру окажутся ниже чем в 2024 году.