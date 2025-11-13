Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:33, 13 ноября 2025Экономика

В России подорожала красная икра

«Контур.Маркет»: Красная икра в России подорожала на треть
Вячеслав Агапов

Фото: Global Look Press

С октября по ноябрь 2025-го красная икра в России подорожала на треть (плюс 33 процента). Об этом со ссылкой на данные «Контур.Маркета» сообщает газета «Известия».

Стоимость деликатеса выросла несмотря на хорошую путину. Цены на 200-граммовую баночку составляют уже порядка трех тысяч рублей. При этом, отмечают эксперты и представители рынка, на фоне ажиотажа перед Новым годом продукт может подорожать еще сильнее.

Причинами роста цен стали общая инфляция, рост издержек, которые свели на нет положительный эффект от хорошего улова. При этом спрос на натуральную красную икру вырос всего на три процента, тогда как продажи имитированной лососевой увеличились сразу на восемнадцать.

«Спрос на ненатуральную продиктован демократичной ценой, покупатели могут себе позволить приобретать ее чаще, чем деликатесную, тем более что продается она повсеместно, в том числе в магазинах эконом-класса. К тому же, продукт отличается низкой калорийностью, не содержит холестерина и считается гипоаллергенным», — отмечают аналитики.

Спрос на имитированную икру растет также благодаря снижению цен — за год они опустились на шесть процентов. Черная икра при этом стала дешевле на 15 процентов, до 12,6 тысячи рублей за 200 граммов.

«Черная, традиционный деликатес, стоит достаточно дорого и доступен далеко на каждому покупателю, поэтому в течение года сохраняется относительная стабильность стоимости и спроса, без заметных скачков. Икра лососевых рыб — более массовый продукт, на рост ее цены влияет ажиотажный спрос перед праздниками», — заявили в «Контур.Маркет».

Как ранее предупреждала доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко, к Новому году красная рыба и икра в России вырастут в цене на пять-семь процентов. Стоимость данных продуктов увеличится в среднем до 1,4 и 9,9 тысячи рублей соответственно. Однако доцент уточнила, что темпы роста цен на икру окажутся ниже чем в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зима может стать решающей для Украины». В России объявили о реализации самого жесткого варианта «плана Суровикина»

    Стало известно о просьбе «Лукойла» к Минфину США

    В России подорожала красная икра

    Золотые резервы России рекордно выросли

    Раскрыта неожиданная связь между интеллектом и восприятием речи в шуме

    Россиянка описала Мексику словами «встретили как старых знакомых, которых не ждали»

    Бывший капитан суперъяхты раскрыл правду о сексе с гостями и членами экипажа

    Стало известно о массированной атаке ВСУ на столицу российского региона

    Следователи изъяли машину бесследно пропавшей в российской тайге семьи

    В США призвали считаться с позицией России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости