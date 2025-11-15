В Китае указали на зреющий на Западе план по отстранению Зеленского от власти

Sohu: Запад готовит план по свержению Зеленского из-за коррупции и положения ВСУ

Политическое будущее президента Украины Владимира Зеленского висит на волоске, поскольку у стран Запада уже зреет план по отстранению его от власти. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Причины, почему западные союзники могут хотеть свержения украинского лидера, — плачевное положение Вооруженных сил республики (ВСУ), а также недавний громкий коррупционный скандал, в центре внимания которого оказался предприниматель Тимур Миндич, получивший прозвище «кошелек Зеленского».

Уголовное дело, связанное с коррупцией в сфере энергетики на Украине, может стать основанием для прекращения финансовой и военной поддержки Киева из-за рубежа.

«Возможно, дело Миндича не сразу спровоцирует народное восстание или приведет к немедленному краху Зеленского, но западные страны могли бы использовать его для прекращения финансирования, положив конец поддержке действующего режима», — говорится в статье.

Издание отмечает, что Вашингтон давно не испытывает большого доверия к Зеленскому, на это указывает и постоянная критика в его адрес со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung написала, что Зеленский может уйти в отставку, если в его окружении произойдет новый коррупционный скандал. В следующий раз он может коснуться оборонного сектора.