Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:55, 15 ноября 2025Интернет и СМИ

Зеленскому предрекли отставку при одном условии

BZ: Зеленский может уйти в отставку при еще одном коррупционном скандале
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку, если в его окружении произойдет новый коррупционный скандал. Об этом написала немецкая газета Berliner Zeitung.

Журналисты допустили, что новый коррупционный скандал может разгореться, например, в оборонном секторе. Авторы напомнили, что Зеленский занял пост главы государства, обещав искоренить коррупцию на Украине. Однако он не только не сдержал слово, но и позволил развиваться кумовству.

«Зеленский позволил сформироваться системе, в которой его друзья и бывшие деловые партнеры, некоторые из которых не занимали официальных должностей, могли влиять на решения, лежащие в основе национальной безопасности», — подчеркнули в публикации.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах Трампа конфисковать половину замороженных активов России

    Россиянам рассказали о шестидневных рабочих неделях в 2026 году

    В МИД России пригрозили жестким ответом на одно действие ЕС

    Зеленского обвинили в «прямом подыгрывании» Путину

    Захарова колко ответила на благодарность министра обороны Италии Зеленскому

    Дмитриев сравнил количество фейков о России и Трампе

    Зеленскому предрекли отставку при одном условии

    В Славянске после прилета полностью пропала электроэнергия

    В США рассказали о «дороге в ад» из-за одной мировой угрозы

    США одобрили продажу Германии ракет на 3,5 миллиарда долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости