Водителя перехваченного около российской колонии грузовика с оружием арестовали

Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовал водителя грузовика, пытавшегося заехать в колонию № 47 с оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 13 января.

Ранее в Свердловской области на въезде в «прославившуюся» после бунта исправительную колонию перехватили грузовик, в нем обнаружили автомат Калашникова с патронами, пистолет с двумя магазинами, ручные гранаты, тактический шлем, рюкзак, радиостанции и сотовые телефоны. Водителя увезли на допрос.

В 2021 году исправительная колония № 47 «прославилась» бунтом заключенных, которые наносили себе травмы и отказывались выполнять требования сотрудников.