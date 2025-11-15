Мир
Женщина погибла в центре Дамаска после взрыва «неизвестного происхождения»

Shafaq News: В Дамаске упала ракета неизвестного происхождения, погибла женщина
Екатерина Щербакова
Фото: Ammar Abdullah / Reuters

В центре Дамаска упала ракета и произошел взрыв, в результате которого погибла женщина. Как пишет агентство Shafaq News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, ракета «неизвестного происхождения» рухнула в районе Меззе 86 на улице супермаркетов.

Некоторые жители получили ранения. По информации агентства, ракета была нацелена на трехэтажное жилое здание. В результате взрыва, часть здания разрушилась. На месте работают экстренные службы: эвакуируют жителей и обеспечивают безопасность по периметру.

Позже в другом районе города произошел еще один взрыв.

Началось расследование, чтобы выяснить источник ракеты и все обстоятельства взрывов.

Ранее стало известно, что в здание посольства Азербайджана в Киеве попала зенитная ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) от комплекса Patriot.

