Попавшая в здание посольства Азербайджана в Киеве ракета оказалась украинской

В посольство Азербайджана в Киеве попала ракета Patriot ВСУ, а не «Искандер» РФ

Фото- и видеоматериалы, зафиксировавшие повреждения здания посольства Азербайджана в Киеве, свидетельствуют о том, что в помещение попала украинская ракета, а не российская. Об этом заявил в разговоре с ТАСС военный источник.

Уточняется, что в здание попала зенитная ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) от комплекса Patriot. Ранее полагалось, что на посольство упали обломки российского «Искандера».

«Опубликованные киевским режимом видеоматериалы однозначно свидетельствуют о прямом попадании зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ. Подтверждением этому являются фотографии на украинских ресурсах с фрагментами упавших и разорвавшихся на улицах Киева ракет комплекса ПВО Patriot производства США», — отметил собеседник агентства.

14 ноября украинский лидер Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Тот осудил ракетный удар по зданию посольства и подчеркнул, что, «согласно нормам и принципам международного права, подобные нападения на дипломатические представительства недопустимы».