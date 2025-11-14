Бывший СССР
«Такие вещи бывают». Обломки «Искандера» упали на посольство Азербайджана в Киеве. Как на это отреагировали в Баку и Москве?

Азербайджан вызвал в МИД посла РФ Евдокимова после атаки на Киев
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Посольство Азербайджана пострадало в результате ночной атаки российских войск на Киев. Как отмечает украинское издание «Страна.ua», оно находится рядом с ракетным заводом «Артем», по которому регулярно наносятся удары.

МИД Азербайджана сообщил, что разрушена часть ограждения территории посольства, повреждены строения, служебный транспорт, административное здание и консульский отдел посольства. Обошлось без пострадавших. Падение произошло около часа ночи по киевскому времени.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что здание диппредставительства пострадало от падения обломков ракеты «Искандер».

Главы двух стран созвонились после удара

14 ноября Зеленский позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Тот осудил ракетный удар по зданию посольства и подчеркнул, что, «согласно нормам и принципам международного права, подобные нападения на дипломатические представительства недопустимы».

Удар комплексом «Искандер» по объектам ВСУ на территории Украины

Удар комплексом «Искандер» по объектам ВСУ на территории Украины

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

«Благодарю за поддержку и сочувствие нашим людям. (...) Господин президент [Алиев] осудил этот удар и подчеркнул, что не впервые россияне целятся и в здание посольства, и в другие объекты, связанные с Азербайджаном», — высказался Зеленский о разговоре.

Азербайджан призвал Россию «предоставить подробные объяснения»

В свою очередь, МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова. «Был выражен решительный протест в связи с падением одной из ракет типа "Искандер" на территории посольства, и ему была вручена соответствующая нота», — сообщило министерство.

Здание МИД Азербайджана в Баку

Здание МИД Азербайджана в Баку

Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Там также напомнили, что удары близ посольства наносились и ранее, а в августе также дважды была атакована нефтебаза азербайджанской компании SOCAR в Одесской области.

«Подчеркивалось, что все эти факты вызывают вопросы о цели ракетных ударов. (...) России было предложено провести соответствующее расследование по данному факту и предоставить подробные объяснения», — добавил МИД.

В Госдуме объяснили падение обломков ракеты на посольство

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался, что никто не планировал атаковать посольство Азербайджана в Киеве. По его мнению, обломки могли упасть вследствие работы систем РЭБ или ПВО.

«Мы наносим удары только по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и по инфраструктуре, которая обеспечивает работу этих ВПК, по военным объектам. Может быть, и это происходит, когда работает РЭБ, когда работают ПВО, тогда беспилотники и ракеты могут быть отклонены от цели. Такие вещи, к огромному сожалению, бывают», — пояснил Чепа.

Я думаю, что здесь надо Министерству иностранных дел дать какое-то объяснение тому, что никто это не планировал

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам
