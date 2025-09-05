Азербайджан мог вернуть Украине истребители, которые 20 лет назад сам купил у Киева. Что об этом известно?

Депутат Колесник: РФ разберется с передачей ВСУ МиГ-29 из Азербайджана

На фоне продолжающегося конфликта на Украине появились сообщения о том, что в распоряжении Вооруженных сил Украины могли оказаться советские истребители МиГ-29, ранее принадлежавшие Азербайджану. Если эта информация подтвердится, для России такой поворот может иметь серьезные последствия, считают эксперты.

Американский аналитический портал The War Zone (TWZ) 4 сентября сообщил, что в социальных сетях появились фотографии украинского МиГ-29 в окраске, характерной для военно-воздушных сил Азербайджана: синие, серые и фиолетово-серые тона. На кадрах самолет был вооружен ракетами «воздух-воздух» Р-27 и Р-73, что указывает на его боевую готовность.

Авторы не исключили, что снимок может оказаться фальсификацией, однако подчеркнули, что убедительных доказательств этому пока нет. По данным TWZ, Азербайджан закупил подержанные МиГ-29 у Украины еще в 2007 году, всего около 15 машин. С 2017-го они проходили капитальный ремонт во Львове. Сейчас неизвестно, были ли эти самолеты переданы Киеву официально, проданы или же возвращены безвозмездно.

Возвращение Азербайджаном старых МиГ-29 Украине может иметь последствия

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, Азербайджан мог решиться на передачу истребителей, поскольку сам рассчитывает обновить парк и закупить американские F-16. В таком случае, отметил он, позиция Баку может сводиться к объяснению, что Украине вернули ее собственные самолеты.

Эксперт не исключил, что речь может идти о двух-трех МиГ-29. Теоретически их могли доставить на Украину через Турцию со снятыми крыльями и в морских контейнерах.

Кнутов предупредил, что усиление украинской авиации осложнит продвижение российских войск. Особую угрозу представляют новые авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции, дальность которых достигает 60 километров. Носителями таких боеприпасов как раз могут выступать МиГ-29.

В этой связи важной задачей становится вычисление места базирования украинских самолетов и их уничтожение. Это касается и МиГ-29, и F-16, и Mirage 2000-5. И тут большую роль сыграет разведка Юрий Кнутов военный эксперт

В России разберутся с попаданием МиГ-29 из Азербайджана на Украину

Ситуацию прокомментировал и член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что Москва намерена разобраться, каким образом азербайджанские истребители могли оказаться у Киева.

Попасть могли [истребители] любым путем. Разные логистические цепочки построены. Я думаю, дипломаты должны разбираться в этой истории Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

При этом на конец августа, по оценке заслуженного летчика России Владимира Попова, на вооружении Украины оставалась примерно 18–25 МиГ-29, а также ограниченное количество Су-27. Часть этих машин нуждается в ремонте, но Киев способен восстанавливать технику своими силами или с помощью западных партнеров.

Сколько сейчас советских истребителей у Вооруженных сил Украины — не уточняется.

Что известно о сделке о МиГ-29 между Киевом и Баку?

Согласно данным bmpd в LiveJournal, первый крупный контракт был заключен в ноябре 2005 года. Министерство обороны Азербайджана приобрело у украинского концерна «Укрспецэкспорт» 12 капитально отремонтированных МиГ-29 и два учебно-боевых МиГ-29УБ на сумму более 55 миллионов долларов. Самолеты 1987–1988 годов выпуска поступили в страну в 2006–2007 годах.

Один из учебно-боевых МиГов вскоре потерпел катастрофу — в январе 2008-го машина с бортовым номером «20» разбилась, оба пилота не выжили. Украина поставила замену лишь через год, а в 2011 году Азербайджан дополнительно купил еще один МиГ-29УБ. В комплект к истребителям также приобрели тренажер для пилотов «Сокол-КТС», учебный класс, 95 ракет Р-27 нового производства и другое оборудование.

По данным из открытых источников, в 2018 году не менее трех МиГ-29 прошли ремонт на Львовском государственном авиационном ремонтном заводе. Самолеты входили в состав 411-й авиационной эскадрильи и базировались на аэродроме Насосная.

Ранее появилась информация об украинской «копии» российских УМПК

Дополнительную обеспокоенность у экспертов вызывает то, что Украина активно развивает собственные аналоги российских «умных» бомб. Журналисты TWZ отмечали, что местные конструкторы создали планирующие боеприпасы массой 500 килограммов, оснащенные складными крыльями. Их дальность пока оценивается в 60 километров, тогда как у российских образцов — до 74 километров.

Американский обозреватель Томас Ньюдик выразил мнение, что Украина стремится снизить зависимость от западных поставок и одновременно повысить точность оружия, в том числе за счет применения французских технологий наведения, более устойчивых к радиоэлектронной борьбе.