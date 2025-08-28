Посольство Азербайджана в Киеве получило повреждения во время ударов

Здание азербайджанского посольства в Киеве получило повреждения в результате ночных ударов по городу. Об этом проинформировали в МИД страны, пишет издание Report.

«28 августа около трех часов ночи Киев подвергся атакам. При взрыве одной из ракет зданию посольства Азербайджана на Украине был нанесен ущерб от ударной волны. Некоторые окна разбиты, на крыше консульского отдела трещины», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что пострадавших среди сотрудников посольства нет, оно продолжает работу.

Ранее сообщалось, что российская армия в ходе массированной ночной атаки по Киеву с 27 на 28 августа нанесла несколько ударов по турецкому заводу. На нем должны были производить дроны Bayraktar.

В свою очередь, военный корреспондент Александр Коц написал в соцсетях, что это был четвертый удар по заводу турецких беспилотников Bayraktar за последние полгода.

В МИД РФ же рассказали, что Вооруженные силы РФ бьют исключительно по военным целям Вооруженных сил Украины.

