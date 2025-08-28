Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:06, 28 августа 2025Бывший СССР

Посольство Азербайджана в Киеве получило повреждения во время ударов

Посольство Азербайджана в Киеве получило повреждения во время ударов по городу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Здание азербайджанского посольства в Киеве получило повреждения в результате ночных ударов по городу. Об этом проинформировали в МИД страны, пишет издание Report.

«28 августа около трех часов ночи Киев подвергся атакам. При взрыве одной из ракет зданию посольства Азербайджана на Украине был нанесен ущерб от ударной волны. Некоторые окна разбиты, на крыше консульского отдела трещины», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что пострадавших среди сотрудников посольства нет, оно продолжает работу.

Ранее сообщалось, что российская армия в ходе массированной ночной атаки по Киеву с 27 на 28 августа нанесла несколько ударов по турецкому заводу. На нем должны были производить дроны Bayraktar.

В свою очередь, военный корреспондент Александр Коц написал в соцсетях, что это был четвертый удар по заводу турецких беспилотников Bayraktar за последние полгода.

В МИД РФ же рассказали, что Вооруженные силы РФ бьют исключительно по военным целям Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    В Турции заявили о готовности выполнить обязательства в урегулировании ситуации на Украине

    В зоне СВО ликвидировали французского наемника

    Европа пожаловалась на незнание деталей переговоров России и США

    Посольство Азербайджана в Киеве получило повреждения во время ударов

    Причастного к удару ВСУ по нефтепроводу «Дружба» пригласили в Польшу

    Вторая сильная вспышка произошла на Солнце

    Российский полицейский погиб в ходе погони за лихачом

    Военкоры сообщили об ожесточенных боях у Покровска

    В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости