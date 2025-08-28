Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

ВС РФ ударили по турецкому заводу Bayraktar в Киеве

Российская армия в ходе массированной ночной атаки по Киеву с 27 на 28 августа нанесла несколько ударов по турецкому заводу. На нем должны были производить дроны Bayraktar.

О повреждениях на предприятии сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. «Зафиксировано два попадания — производственные мощности получили серьезные повреждения», — сказал он.

Как сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале, это был четвертый удар по заводу турецких беспилотников Bayraktar за последние полгода.

Завод должны были запустить в августе

Зинкевич уточнил, что завод находился на финальной стадии введения в эксплуатацию: основные мощности завода были подготовлены к запуску, а персонал прошел обучение.

По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», предприятие должны были запустить в августе. Он также отметил, что завод планировали строить в 2022 году, но приступили только в начале 2024-го.

Зеленский косвенно подтвердил удары по Bayraktar

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили двусторонние отношения, мирный процесс между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные проблемы. Об этом сообщает его пресс-служба в Telegram-канале.

президент Украины Владимир Зеленский Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский лидер указал, что в ходе беседы сообщил о произошедшей со стороны России массированной атаке. В числе получивших повреждения объектов он назвал турецкое предприятие, не указав в своем сообщении его название.

Ранее в июле при ударах по Николаеву было уничтожено производство по сборке дронов. Там, по данным координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, делали БПЛА Bayraktar, передавали РИА Новости.