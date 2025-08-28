Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:35, 28 августа 2025Бывший СССР

Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

ВС РФ ударили по турецкому заводу Bayraktar в Киеве
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российская армия в ходе массированной ночной атаки по Киеву с 27 на 28 августа нанесла несколько ударов по турецкому заводу. На нем должны были производить дроны Bayraktar.

О повреждениях на предприятии сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. «Зафиксировано два попадания — производственные мощности получили серьезные повреждения», — сказал он.

Как сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале, это был четвертый удар по заводу турецких беспилотников Bayraktar за последние полгода.

Материалы по теме:
Россия потопила корабль ВСУ «Симферополь». Это может быть первым случаем успешного применения отечественного морского дрона
Россия потопила корабль ВСУ «Симферополь». Это может быть первым случаем успешного применения отечественного морского дрона
Сегодня
«От аэродромов до железных дорог». Россия запустила почти 600 дронов и десятки ракет по Украине. Зеленский выступил с обращением
«От аэродромов до железных дорог». Россия запустила почти 600 дронов и десятки ракет по Украине. Зеленский выступил с обращением
Сегодня
В командовании ВВС Украины оценили атаку Российской армии на Киев. Почему ее назвали особенной?
В командовании ВВС Украины оценили атаку Российской армии на Киев. Почему ее назвали особенной?
Сегодня

Завод должны были запустить в августе

Зинкевич уточнил, что завод находился на финальной стадии введения в эксплуатацию: основные мощности завода были подготовлены к запуску, а персонал прошел обучение.

По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», предприятие должны были запустить в августе. Он также отметил, что завод планировали строить в 2022 году, но приступили только в начале 2024-го.

Зеленский косвенно подтвердил удары по Bayraktar

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили двусторонние отношения, мирный процесс между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные проблемы. Об этом сообщает его пресс-служба в Telegram-канале.

президент Украины Владимир Зеленский

президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский лидер указал, что в ходе беседы сообщил о произошедшей со стороны России массированной атаке. В числе получивших повреждения объектов он назвал турецкое предприятие, не указав в своем сообщении его название.

Ранее в июле при ударах по Николаеву было уничтожено производство по сборке дронов. Там, по данным координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, делали БПЛА Bayraktar, передавали РИА Новости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    Популярный курорт Европы превратился в «город-призрак» из-за ненависти местных к туристам

    Российские полицейские раскрыли оказывающий интимные услуги массажный салон

    Врач развеял миф об опасной позе для сна

    Раскрыты характеристики PlayStation 6

    Евротройка решила ввести жесткие санкции против одной страны

    Россиян призвали отказаться от покупок Лабубу на фоне СВО

    Зеленский анонсировал идеи о гарантиях безопасности для Украины

    Звезда «Дневников вампира» пришла на Венецианский кинофестиваль в откровенном наряде

    Названы неочевидные причины головной боли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости