ВС России нанесли серьезные повреждения заводу Bayraktar в Киеве

Депутат Зинкевич: ВС России ударили по заводу Bayraktar в Киеве
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

Российские войска в ходе массированной ночной атаки по Киеву нанесли серию ударов по заводу турецкой компании Bayraktar. Об этом в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

«Зафиксировано два попадания — производственные мощности получили серьезные повреждения», — заявил политик.

Он добавил, что завод находился на финальной стадии введения в эксплуатацию. По его словам, основные мощности завода были подготовлены к запуску, а персонал прошел обучение.

В ночь с 27 на 28 августа Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по целям в Киеве и пригороде. В частности, атаки зафиксировали в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах украинской столицы.

