В командовании ВВС Украины оценили атаку Российской армии на Киев. Почему ее назвали особенной?

Спикер ВСУ Игнат: Ночная атака на Киев была особенной из-за числа ракет

Спикер командования Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат оценил атаку Вооруженных сил (ВС) России на Киев в ночь с 27 на 28 августа. По его словам, она была особенной.

Игнат пояснил, что в этот раз Российская армия нанесла один из самых массовых ракетных ударов за время конфликта.

Комбинированная атака, одна из крупнейших. У нас был антирекорд в более чем 740 [воздушных целей], но сейчас ракет больше, раньше было больше дронов

Юрий Игнат спикер ВВС ВСУ

Также украинский военный добавил, что ВС РФ начали чаще применять дроны с реактивными двигателями, то есть скоростные беспилотники, которые в том числе использовались при атаке этой ночью.

По Киеву и пригороду 28 августа были обнаружены фрагменты новой реактивной модификации дрона «Герань-3». Скорость реактивной версии дрона-камикадзе может достигать 600 километров в час

Особенность удара армии России по Киеву объяснили на примере футбольной игры

По словам Игната, так как ВС России применили огромное количество различного вооружения, украинским силам обороны было сложно отразить эту атаку.

Представьте, стоит голкипер на воротах, на него одновременно бегут десять нападающих с десятью мячами. Ну нет у него столько рук и ног, чтобы одновременно отбить эту атаку. Это простыми словами Юрий Игнат спикер ВВС ВСУ

Лучшего результата для ВСУ, по его мнению, можно было бы достичь в случае, если бы у Киева было больше средств противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, для отражения российской атаки этой ночью использовались истребители F-16 и «в целом все средства, доступные для перехвата воздушных целей».

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Названы вероятные цели ночной атаки

Армия России нанесла ракетные удары по целям в Киеве и пригороде минувшей ночью. Атаки зафиксировали в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах украинской столицы. Всего последствия атаки зафиксированы более чем в 20 местах в городе.

По мнению полковника в отставке, военного эксперта Анатолия Матвийчука, целями ударов по Киеву и пригороду были украинские энергосистемы и объекты военного производства. В частности, удары могли наносить по заводам «Кристалл» и «Артем».

По его предположениям, российские военнослужащие могли использовать имитирующие налеты БПЛА для перегрузки ПВО.

По данным военкора Евгения Поддубного, целями ударов также стали аэродромы Жуляны и Васильков в Киевской области, аэродромы Староконстантинов в Хмельницкой и Коломыя в Ивано-Франковской областях. Также, добавил он, огневое поражение было нанесено и по нескольким ж/д узлам, используемым в интересах ВСУ.

Как сообщают украинские источники, повреждения в результате российской атаки получил завод по производству беспилотников Bayraktar. Утверждается, что он серьезно пострадал.

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Россия сохраняет заинтересованность в переговорах

Как отчитались в российском Минобороны, в ночь на 28 августа ВС РФ нанесли по Украине групповой удар, для которого использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники. Целями стали военные объекты страны: предприятия военно-промышленного комплекса, а также авиабазы.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, несмотря на то, что Россия продолжает бить по военной инфраструктуре Украины, она все еще заинтересована в мирных переговорах. Он пояснил, что специальная военная операция продолжается и российские военные продолжают выполнять поставленные перед ними задачи.

«Удары успешные, цели уничтожаются», — сообщил он, добавив, что со стороны Украины идут ответные удары по объектам инфраструктуры в РФ, причем зачастую — гражданской.