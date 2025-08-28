Военный назвал цели ВС России при ударах по Киеву

Полковник Матвийчук: Целями ВС России в Киеве могли быть энергосистемы

В ходе атаки на Киев и его пригород целями Вооруженных сил (ВС) России были украинские энергосистемы и объекты военного производства, предположил в разговоре с «Лентой.ру» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли новые ракетные удары по целям в Киеве и в пригороде. Всего последствия атаки зафиксированы более чем в 20 местах столицы — в частности, в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Эксперт указал, что в числе дронов, которые участвовали в атаке на украинскую столицу, могли быть имитирующие налет БПЛА, чтобы перегрузить ПВО. Матвийчук указал, что целью боевых снарядов могли стать такие производства, как завод «Кристалл», «Артем» и другие. Кроме того, по его словам, Россия может в любой момент повторить эту массированную атаку.

«В России, есть такие возможности. Россия — самодостаточное государство. На Украине долгое время пытались убедить всех, что мы станем бедными, у нас не будет хватать сил и средств. Мы доказали всему миру, что это не так, что мы способны воспроизводить все потери и наращивать свою боевую возможность. Так что Россия в любой момент может наносить такие удары», — сказал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что о взрывах в Киеве начали информировать еще в полночь, 28 августа. Тогда об их местоположении не уточнялось.