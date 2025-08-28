Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:05, 28 августа 2025Бывший СССР

В командовании ВСУ назвали особенной массированную ночную атаку на Киев

Спикер командования ВВС Украины Игнат назвал особенной ночную атаку на Киев
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Атака на Киев в ночь с 27 на 28 августа стала особенной благодаря одному из самых массированных применений ракет за все время конфликта. Об этом заявил спикер командования Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает издание «Украинская правда».

«Комбинированная атака, одна из крупнейших. У нас был антирекорд в более чем 740 [воздушных целей], но сейчас ракет больше, раньше было больше дронов», — заявил военный.

Он добавил, что украинским ВВС было особенно тяжело работать в ходе нынешней ночной атаки.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по целям в Киеве и пригороде. В частности, атаки зафиксировали в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах украинской столицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В командовании ВСУ назвали особенной массированную ночную атаку на Киев

    Лукашенко потребовал не допустить дефицита картофеля

    Глава МИД Германии высказался о последствиях расследования подрыва «Северных потоков»

    Волочкова оскорбила заявившего об ее алкогольной деградации нарколога

    В Кремле прокомментировали удары по военной инфраструктуре Украины

    В Кремле прокомментировали расследование Германии по подрыву «Северных потоков»

    Жена Диброва ответила на обвинения в романе с женатым миллионером

    Делавший россиян инвалидами получил срок

    В российском регионе пропала женщина-дюймовочка

    Военный назвал цели ВС России при ударах по Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости