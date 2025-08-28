В Кремле прокомментировали удары по военной инфраструктуре Украины

Песков: Россия сохраняет заинтересованность в переговорах по Украине

Россия успешно наносит удары по военной инфраструктуре Украины, но при этом сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков отметил, что специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается, и российские военные выполняют поставленные перед ними задачи.

«Свои задачи выполняют российские вооруженные силы, которые, как было заявлено, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры», — обозначил пресс-секретарь российского президента.

Ранее в Минобороны сообщили о нанесенном гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» групповом ударе по военным объектам Украины. В их числе оказались предприятия военно-промышленного комплекса, а также авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ).