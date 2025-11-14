Посольство Азербайджана в Киеве пострадало во время ночных ударов

Во время ночных ударов по Киеву пострадало посольство Азербайджана. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, здание диппредставительства пострадало от падения обломков российской ракеты «Искандер».

Политик добавил, что атакам подверглись Киевская, Харьковская, Одесская и Сумская области. Он отметил, что уже заслушал доклад командующего Воздушными силами Анатолия Кривоножко о результатах работы средств противовоздушной обороны (ПВО).

Киев в ночь на 14 ноября подвергся массированной атаке. Известно о семи сериях взрывов в городе. Как сообщали украинские источники и военкоры, российские войска нанесли удары беспилотниками «Герань», а также крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».