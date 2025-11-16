Армия России заняла два населенных пункта в Запорожской области

Армия России заняла населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области. Об этом сообщило журналистам Минобороны РФ в воскресенье, 16 ноября.
«Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье Запорожской области», — говорится в заявлении.
Малую Токмачку заняли подразделения группировки войск «Днепр», добавили в ведомстве.
Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Даниловка в Днепропетровской области. Также бойцы нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины и бригады теробороны.