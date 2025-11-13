Россия
12:17, 13 ноября 2025

Армия России заняла населенный пункт в Днепропетровской области

Минобороны России заявило о контроле над Даниловкой в Днепропетровской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Даниловку Днепропетровской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступления в глубину обороны противника.

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области и Равнополье Запорожской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 220-ти военнослужащих, 10 автомобилей и 2 боевые бронемашины.

Ранее ведомство отчиталось о зачистке от подразделений ВСУ села Сухой Яр Донецкой Народной Республики. Населенный пункт заняли подразделение группировки войск «Центр». До этого также сообщалось о контроле подразделениями группировки «Восток» над Новоуспеновским Запорожской области.

