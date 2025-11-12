Россия
Армия России очистила от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС России завершили зачистку Сухого Яра в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России очистила от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Речь идет о селе Сухой Яр. Соответствующие мероприятия проводили подразделения группировки войск «Центр».

Кроме того, бойцы группировки вступили в бой с двумя украинскими соединениями и отразили ряд предпринятых противником атак, добавили в военном ведомстве. Совокупные потери противника за сутки боев на подконтрольном группировке участке линии фронта составили до 450 человек.

Ранее сообщалось об активизации боевых действий в Запорожской области, где российские войска продолжают продвигаться вглубь обороны противника. 11 ноября Минобороны проинформировало о переходе под российский контроль населенного пункта Новоуспеновское. Бои на этом участке ведут соединения группировки войск «Восток».

