Минобороны России заявило о контроле над Новоуспеновским Запорожской области

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Новоуспеновское Запорожской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, Новоуспеновское заняли подразделения группировки войск «Восток» в ходе продвижения в глубину обороны противника.

Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям трех бригад и штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь, Нечаевка Днепропетровской области, а также Рыбное, Сладкое и Новое Запорожской области.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 205 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожены три склада материальных средств.

Ранее под контроль российских войск также перешли села Новое и Сладкое Запорожской области. Кроме того, группировка «Центр» заняла Гнатовку Донецкой народной республики.