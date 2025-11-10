Россия
12:47, 10 ноября 2025Россия

Армия России взяла под контроль Новое и Сладкое

Минобороны России заявило о взятии под контроль сел Новое и Сладкое
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль населенные пункты Новое и Сладкое Запорожской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, села заняли подразделения российской группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение вглубь обороны противника.

Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям четырех бригад и полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Александровка, Даниловка, Орестополь и Покровское Днепропетровской области, а также Доброполье Запорожской области.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 235 человек, 2 боевые бронемашины, 14 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии.

Ранее стало известно, что российские бойцы полностью взяли под контроль предприятие в Купянске Харьковской области. Кроме того, армии России удалось существенно продвинуться по улице Дзержинского.

    Все новости