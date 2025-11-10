Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: Армия России заняла Гнатовку в ДНР

Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР. Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях последних суток в зоне проведения специальной военной операции.

Речь идет о Гнатовке — селе, расположенном неподалеку от Красноармейска (Покровска). К этому участку фронта в последнее время приковано внимание многих СМИ.

Установить контроль над Гнатовкой смогли военнослужащие группировки войск «Центр».

Также Минобороны сообщило о переходе под российский контроль населенных пунктов Новое и Сладков в Запорожской области.