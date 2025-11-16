Парламент Черногории согласился отправить военных обучать ВСУ

Парламент Черногории дал согласие на отправку черногорских военных для участия в миссии НАТО по обучению военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оказанию им помощи в области безопасности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Также в издании сообщили, что черногорскому парламенту предстоит одобрить и соглашение о сотрудничестве с Украиной в области безопасности. Авторы статьи заключили, что это почти неминуемо приведет к более активному вовлечению республики в осуществление курса Запада на украинском направлении.

«Черногорское руководство продолжает твердолобо следовать линии Запада на усиление напряженности с Россией, чем лишь укрепляет свой статус недружественного государства по отношению к Москве», — цитирует издание посла РФ в Подгорице Александра Лукашика.

Ранее в МИД Черногории сообщили, что власти республики пока не планируют вводить визы для российских путешественников.