Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:32, 15 ноября 2025Мир

Российский посол высказался о новом решении Черногории по Украине

Посол России Лукашик: Черногория поддерживает усилия Запада по накачке Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Predrag Jankovic / Shutterstock / Fotodom

Черногория поддерживает усилия Запада по накачке Украины оружием и обучению ее военных. Об этом заявил посол России в Подгорице Александр Лукашик, его комментарий приводится в Telegram-канале МИД России.

«На этот раз своей антироссийской акцией отметилась Скупщина Черногории. Большинство депутатов проголосовало за направление в состав Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины (NSATU) черногорских военнослужащих», — сообщается в публикации.

Посол прокомментировал это решение, подчеркнув, что Россия рассматривает его как «конкретный вклад» Подгорицы в «общие усилия западных государств по накачиванию киевского насквозь коррумпированного режима всем необходимым». По словам Лукашика, власти Черногории стремятся таким образом доказать свою лояльность НАТО и ускорить процесс подготовки к вступлению в Евросоюз.

Ранее в МИД Черногории сообщили, что власти республики пока не планируют вводить визы для российских путешественников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Предсказаны возможные точки новых войн в 2026 году

    Назван самый вредный кофейный напиток

    На Украине заявили о почти сравнявшемся числе ушедших в самоволку с воюющими бойцами

    В Словакии заявили о важности встречи с Медведевым

    Тренер сборной России по футболу раскрыл отношение к игрокам в Европе

    В США допустили бегство Зеленского с Украины

    Разведка США обвинила владельца AliExpress в работе на армию Китая

    Захарова высмеяла теорию молдавского депутата о Пушкине и геях

    Белоруссия обратилась с призывом к соседям в Европе

    Роспотребнадзор прокомментировал вспышку опасного вируса в Эфиопии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости