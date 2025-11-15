Российский посол высказался о новом решении Черногории по Украине

Посол России Лукашик: Черногория поддерживает усилия Запада по накачке Украины

Черногория поддерживает усилия Запада по накачке Украины оружием и обучению ее военных. Об этом заявил посол России в Подгорице Александр Лукашик, его комментарий приводится в Telegram-канале МИД России.

«На этот раз своей антироссийской акцией отметилась Скупщина Черногории. Большинство депутатов проголосовало за направление в состав Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины (NSATU) черногорских военнослужащих», — сообщается в публикации.

Посол прокомментировал это решение, подчеркнув, что Россия рассматривает его как «конкретный вклад» Подгорицы в «общие усилия западных государств по накачиванию киевского насквозь коррумпированного режима всем необходимым». По словам Лукашика, власти Черногории стремятся таким образом доказать свою лояльность НАТО и ускорить процесс подготовки к вступлению в Евросоюз.

Ранее в МИД Черногории сообщили, что власти республики пока не планируют вводить визы для российских путешественников.