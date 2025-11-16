В МВД рассказали об использовании мошенниками геоданных россиян

Мошенники внедрили использование актуальных геоданных россиян в схемы дистанционных хищений, заявил пресс-центр МВД России. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, зарегистрированы факты дистанционных хищений денежных средств. «Злоумышленники, используя доверительные отношения, установленные на сайтах знакомств, получали актуальные геоданные жертвы», — говорится в сообщении.

В министерстве объяснили, что после этого преступники начинали угрожать жертвам под видом представителей силовых структур или украинских военных. Тем самым они вынуждали их передать деньги через курьеров или путем банковского перевода.

Ранее мошенники разработали новую схему, согласно которой они звонят россиянам и представляются сотрудниками маркетплейсов.