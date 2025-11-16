В Минобороны России рассказали о единственном шансе для ВСУ выжить в Димитрове

Единственная возможность у окруженных в Димитрове (украинское название — Мирноград) бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сохранить свою жизнь — это сдаться в плен российским военнослужащим, заявили в Минобороны России. Об этом пишет ТАСС.
Как отметили в ведомстве, военные предпринимают отчаянные попытки с боем вырваться из окружения в Димитрове.
«Но единственная возможность сохранить свои жизни и здоровье — сложить оружие и сдаться в плен российским подразделениям», — подчеркнули в министерстве.
В Минобороны добавили, что российские танкисты и штурмовики продолжают уничтожать остатки гарнизона ВСУ, а бронегруппы надежно блокируют все возможные пути отхода.
Ранее в Димитрове группа морпехов ВСУ дезертировала с позиций и сдалась в плен.